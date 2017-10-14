Москва обвинила американскую коалицию в убийстве тысяч мирных иракцев

Министерство обороны РФ заявило, что в иракском городе Ракка, захваченном группировкой ИГИЛ, тысячи человек погибли из-за ковровых бомбардировок, которые проводит международная коалиция во главе с США.
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"Используемые США и коалицией ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв "освобождаемого" населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции, — цитирует Лайф.ру официального представителя минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
Напомним, Эрдоган грозит Иракскому Курдистану голодом и нефтяным эмбарго.