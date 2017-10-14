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Главная » Мир » Трамп каким-то образом встретился с "президентом" Виргинских островов

Трамп каким-то образом встретился с "президентом" Виргинских островов

Трамп каким-то образом встретился с "президентом" Виргинских островов
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Президент США продолжает штамповать несуразности

14.10.17 71
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Глава США Дональд Трамп, оговорился, заявив, что встречался с "президентом" Виргинских островов, которым фактически является он сам.

Курьезную оговорку американский глава допустил на конференции Values Voter Summit в Вашингтоне.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал CNN.

"Я скажу вам, я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы и поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов", – заявил Трамп.

Потом он еще раз упомянул президента островов, отметив, что "Виргинские острова и их президент – это невероятные люди".

Как отмечает телеканал, президент имел в виду губернатора находящихся под управлением правительства США островов Кеннета Мэппа. Впоследствии в официальной расшифровке речи Трампа его обращение к Мэппу было изменено на "губернатор".

Напомним, президент Молдовы заявил о "божественном происхождении" его власти.

 

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