Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на WWD.

Карикатура выражает недовольство Лагерфельда политикой Ангелы Меркель, которая, по его мнению, привела к тому, что на прошедших выборах в парламент 13% голосов получила правая партия "Альтернатива для Германии".

Кутюрье считает, что это произошло из-за того, что в страну по инициативе канцлера въехало более миллиона мигрантов.

На рисунке Лагерфельд изобразил Адольфа Гитлера, который говорит Ангеле Меркель: "Большое спасибо за то, что по недосмотру помогла моим последователям попасть в парламент". Растерянная Меркель на карикатуре спрашивает: "А что я сделала?".

Напомним, в Ангелу Меркель попали помидором во время выступления перед избирателями.