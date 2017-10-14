Немецкий модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд нарисовал политическую карикатуру на Ангелу Меркель.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на WWD.
Карикатура выражает недовольство Лагерфельда политикой Ангелы Меркель, которая, по его мнению, привела к тому, что на прошедших выборах в парламент 13% голосов получила правая партия "Альтернатива для Германии".
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Кутюрье считает, что это произошло из-за того, что в страну по инициативе канцлера въехало более миллиона мигрантов.
На рисунке Лагерфельд изобразил Адольфа Гитлера, который говорит Ангеле Меркель: "Большое спасибо за то, что по недосмотру помогла моим последователям попасть в парламент". Растерянная Меркель на карикатуре спрашивает: "А что я сделала?".
Напомним, в Ангелу Меркель попали помидором во время выступления перед избирателями.