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Референдум за независимость Каталонии

Мадрид дал время Барселоне до понедельника

Мадрид дал время Барселоне до понедельника

Правительство Испании угрожает Каталонии

14.10.17 154
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Правительство Испании до понедельника требует от Каталонии однозначного ответа на вопрос является ли декларация о независимости провозглашением суверенитета.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на агентство Reuters.

Как заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо, согласно выдвинутому Мадридом ультиматуму власти Каталонии до понедельника включительно должны дать ответ на вопрос провозгласила ли автономия о своей независимости после подписания декларации.

В том случае, если конкретного ответа от Каталонии не последует, правительство Испании угрожает принять меры.

"Если он (президент Каталонии Карлес Пучдемон - ред.) ответит неоднозначно, это будет означать, что он не хочет диалога, и поэтому испанское правительство должно будет принять меры", - заявил Зойдо.

Напомним, Испания ради выхода из кризиса рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию.

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