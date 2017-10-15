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Главная » Мир » Европейцы стали меньше работать, - исследование

Европейцы стали меньше работать, - исследование

Европейцы стали меньше работать, - исследование
Иллюстративное фото

Среднестатистический мужчина в ЕС 3 дня в месяц трудится больше 10 часов в день (вместо положенных 9,8 часов)

15.10.17 78
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С 2005 года на 10% меньше стало европейцев, которые постоянно работают максимально допустимое законодательством количество часов (9,8 часов в день) и остаются на работе сверхурочно.

Если в 2005 году таких было 50%, то в 2015 — 40%.

Об этом сообщается в новом докладе Европейского агентства по безопасности труда и охране здоровья на рабочем месте, который цитируют мировые СМИ.

Сегодня среднестатистический мужчина в ЕС 3 дня в месяц работает больше 10 часов в день (вместо положенных 9,8 часов), тогда как в 2005 году — не меньше 5.

Женщины тоже стали перерабатывать реже – 1,5 дня в месяц по сравнению почти с 2 днями в 2005 году. 

По нормам, закрепленным в европейском законодательстве, рабочая неделя должна быть не длиннее 48 часов (9,8 рабочих часов в день). Урегулирование длительности рабочего дня – одна из важных задач агентства, потому что частая сверхурочная работа негативно сказывается и на здоровье работников, и их личной жизни.

Напомним, Skype создал функцию тестирования кандидатов на технические должности.

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