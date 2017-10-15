Чтобы не злить Афины, Скопье переименует свой аэропорт

Македонское правительство рассматривает возможность изменения названия главных воздушных ворот страны - Скопьевского аэропорта "Александр Великий".

Начать процесс переименования планируется после проведения местных выборов, которые состоятся в Македонии 15 октября.

Как сообщает издание EX-Yu Aviation News, на которое ссылаются европейские СМИ, наиболее вероятно, что аэропорт получит географическое название.

С помощью такого шага нынешнее правительство Македонии надеется снять напряжение в отношениях с Грецией. Аэропорт Скопье был переименован в честь Александра Великого в 2007 году. Это вызвало дипломатический протест Греции, поскольку в городе Кавала с 1992 года существует аэропорт со схожим названием.

Напомним, что Греция не признает названия Республики Македония. Афины считают, что оно может послужить поводом к территориальным претензиям Скопье на греческую область Македония. Спор тянется с 1991 года, когда Республика Македония провозгласила независимость от Югославии.