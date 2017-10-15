Польша отказывается от транша МВФ в $9,2 млрд

На такого решения повлияли сверхприбыли национального бюджета и темпы экономического роста

Польша хочет отказаться от транша МВФ в размере 9,2 миллиарда долларов по причине "хорошего состояния экономики". Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Польши Матеуш Моравецкий, передает Украинская правда.

"Мы отказались от кредитной линии в размере 9,2 миллиарда долларов США. Экономика в Польше находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", – заявил Моравецкий.

На принятие такого решения повлияли сверхприбыли национального бюджета размером в 4,9 миллиарда злотых (1,36 миллиарда долларов), полученные с января по август. А также темпы экономического роста, которые за упомянутый период составили почти 4%.

"Я принял решение отказаться от кредита МВФ после анализа макроэкономических параметров, налоговых данных, оценки нашей бюджетной устойчивости и валютных резервов", – сказал министр.

Пока неизвестно, собирается ли Польша расторгнуть или приостановить действие соглашения с МВФ о гибкой кредитной линии.