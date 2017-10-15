Великобритания подозревает Иран в кибератаке на электронную почту парламента

Атака произошла 23 июня этого года, хакеры попытались подобрать пароли к 9 тысячам адресов

Иран подозревается в проведении крупной кибератаки на электронную почту парламента Великобритании, в том числе ящики членов кабинета министров. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Атака произошла 23 июня этого года. В ее ходе хакеры попытались подобрать пароли к 9 тысячам адресов.

По данным британских спецслужб, до 30 учетных записей электронной почты были взломаны, а атака координировалась из Ирана.

Мотив взлома остается неясным. Также до сих пор неизвестно, какое применение нашли хакеры добытой информации.

По словам корреспондента ВВС по вопросам безопасности Гордона Кореры, июньское нападение не относилось к числу особенно сложных и продуманных, однако его следует считать признаком того, что Иран становится более агрессивным в сфере кибершпионажа.

"Неясно, какой мотив был у Ирана, – сказал Корера. – Возможно, они просто исследовали сеть, в которую проникли, чтобы узнать, что в ней есть".

Вскоре после атак директор цифровой службы британского парламента Роб Грейг заявил, что "больше всего они напоминали деятельность государства, чем что-либо другое".

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Первоначально вину за атаку на парламентскую почту возложили на Россию по следам ее предполагаемого вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

Эта кибератака считается первой попыткой Ирана проникнуть в государственные системы связи Великобритании. Она пришлась на тот момент, когда отношения между двумя странами находились в подвешенном состоянии.