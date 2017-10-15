К Великобритании приближается ураган "Офелия"

В Ирландии объявлен третий уровень опасности

На Великобританию надвигается ураган "Офелия", сформировавшийся в Атлантическом океане. ОБ этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Ураган движется со скоростью 160 км/ч и принесет на Британские острова дожди и сильный ветер, однако погода продолжит оставаться теплой с температурой воздуха до 23 градусов.

Британцев также предупредили о возможных отключениях электроэнергии и перебоях в работе мобильной связи, а также – о возможных сложностях с транспортным перевозками.

По прогнозам, "Офелия" достигнет западного побережья Великобритании в понедельник, 16 октября.

Метеослужба Ирландии объявила красный уровень опасности в графствах западной части, в связи с усилением урагана "Офелия" до третьей степени опасности.

Такой режим чрезвычайной погодной ситуации будет действовать 16 и 17 октября.

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Красный статус опасности вводится на территории графств Голуэй, Мейо, Клэр, Корк и Керри, на остальной территории страны действует оранжевый статус. Предполагается, что существует риск повреждений строений и инфраструктуры, а в прибрежных районах – наводнений и паводков.