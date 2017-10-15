Боевики ИГИЛ бежали из Ракки под прикрытием "живого щита"

Демократические силы Сирии продолжают борьбу с джихадистами, которые остаются в городе

Группа боевиков "Исламского государства" в ночь на 15 октября сбежала из сирийского города Ракка, взяв с собой мирных жителей в качестве "живых щитов". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на поддерживаемые США Демократические силы Сирии (SDF), передает Укринформ.

"По словам представителя SDF Мостафа Бали, Демократические силы Сирии продолжают борьбу с джихадистами, которые остаются в городе", – говорится в сообщении.

Он также добавил, что "операция закончилась, а битва еще продолжается".

"Вчера вечером последняя партия боевиков, которые согласились уехать, покинула город", – заявил он.

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Напомним, 14 октября сообщалось, что город Ракка в Сирии полностью освободили от боевиков ИГИЛ.