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Главная » Мир » Иран предупредил, что выйдет из ядерного соглашения в случае введения новых санкций

Иран предупредил, что выйдет из ядерного соглашения в случае введения новых санкций

Иран предупредил, что выйдет из ядерного соглашения в случае введения новых санкций
Фото: news2000.com.ua

При этом Тегеран предусматривает и другие варианты реакции на возможное усиление санкций

15.10.17 35
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Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что страна рассмотрит возможность выхода из ядерного соглашения, если США продолжат вводить санкции против Ирана. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

"Если Иран в любой момент будет считать, что действия противоположной стороны об отмене санкций недостаточны для исламской республики, тогда у Ирана будет много вариантов, и один из них – выйти из ядерного соглашения", – сказал Зариф.

"Если санкции будут вновь введены в отраслях, имеющих особое значение для нас, включая продажу нефти, судоходство и страхование перевозок и продажу самолетов, мы будем иметь право принимать решение о нашем присутствии в ядерном соглашении", – добавил глава МИД Ирана.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп объявил новую жесткую политику в отношении Ирана, пообещав разорвать ядерное соглашение с Ираном. Он также выразил намерение ввести новые санкции против Тегерана.

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