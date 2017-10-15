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Главная » Мир » Давай, до свидания. Как Албания борется с наследством диктатора Хаджи
Давай, до свидания. Как Албания борется с наследством диктатора Хаджи
Фото: Дарья Тарасова

Давай, до свидания. Как Албания борется с наследством диктатора Хаджи

Страна орлов, бункеров и старых мерседесов стала членом НАТО, взяла курс на евроинтеграцию и получила биометрические паспорта раньше, чем Украина

Дарья Тарасова - 15.10.17 208
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В списке стран, которые обычно планируют посетить украинцы, редко можно услышать про Албанию. Это неудивительно. Правление Османской империи, фашистская оккупация, параноидальный режим диктатора Ходжи привели к тому, что сегодня Албания — самая бедная страна Европы с населением немногим более 3 млн человек. Энвер Ходжа сделал это балканское государство самой закрытой страной мира. С 1975-го и до середины 1990-х годов Албания не поддерживала дипломатических отношений ни с одним государством. Ходжа был фанатичным сторонником Сталина, поэтому с 1945-го по 1990 год в стране царила диктатура, эхо которой ощущается и сегодня.

Поехав на заработки в Европу, албанцы в первую очередь начали инвестировать в недвижимость

Как Северная Корея, только хуже

При Энвере Ходже в Албании были запрещены автомобили, религия, телевидение. Машину могли себе позволить лишь сам вождь, его ближайшее окружение и директора крупных предприятий. Остальные албанцы передвигались на автобусах. Однако и это жёстко контролировалось. О цели своей поездки по стране надо было заранее сообщать. Когда в 1991 году границы открылись и албанцы поехали в Европу, первым делом они стали приобретать автомобили. В основном покупали в Германии старые мерседесы. Для албанцев мерседес стал символом свободной жизни. К этой марке в стране до сих пор трепетное отношение. При этом водят албанцы плохо. Складывается впечатление, что они просто не знают правил. В первые годы, как только в стране появились авто, действовало одно правило на дороге — у кого больше машина, тот и прав. При этом здесь введена строгая система штрафов. Не пристегнут за рулём — штраф 250 евро. Вождение в нетрезвом состоянии — 500 евро и лишение прав.

Несмотря на весь хаос, дороги в Албании гораздо лучше украинских

В Албании фактически отсутствуют указатели и нумерация домов. Паранойя Энвера Ходжи была так сильна, что он запрещал ставить какие-либо опознавательные знаки. Диктатор был уверен, когда внешний враг нападёт на его страну, то он просто запутается. Туристы, приезжающие сегодня в Албанию, не враги, но точно так же путаются в неведении. К слову, присваивать нумерацию домам начали только в прошлом году.

Наследием Энвера Ходжи стали 700 000 бетонных бункеров, построенных по всей стране. По одному на 4 албанца. $2000 за один дот. Стране они так и не понадобились. Сегодня их используют как приманку для туристов, в них открывают кафе или погреба для хранения продуктов.

В Шкодере находится многокупольная Свинцовая мечеть. Её особенность в отсутствии минаретов

Жизнь после диктатуры

После смерти Ходжи в 1985 году албанцы ринулись на заработки в соседние страны. В основном в Грецию и Италию. Заработанные деньги они начали инвестировать в строительство домов. Сегодня в Албании каждый третий дом — недострой.

Албания никогда не была цивилизованной страной, поэтому, пытаясь приучить население к порядкам, пришедшая к власти Социалистическая партия начала вводить жёсткие порядки. Например, чтобы заставить албанцев платить по счетам, 8 лет назад правительство ввело норму: 3 месяца не платишь коммунальные, на 3 месяца садишься в тюрьму. А имена должников каждый день называют по утрам по центральному каналу. Система сработала — и с неуплатой счетов проблем теперь нет.

Вид из крепости Розафа, где по легенде в стенах была замурована молодая албанская девушка. Сегодня современные женщины сделали эту крепость и долины местом паломничества

Но есть другие проблемы. Албания — одна из беднейших стран Европы. Зарплата в государственном секторе — около 300 евро. Пенсия — 150 евро. В основном все заняты в частном бизнесе, где доходы значительно выше. Главный экономический ресурс страны сегодня — это туризм. В 2016 году доля доходов от туризма в ВВП составила 6%. Не последнюю роль балканское государство играет и в нелегальном трафике марихуаны в Европе. Именно поэтому Албанию часто называют "европейской Колумбией". Государство предпринимает попытки борьбы с "канабизацией", однако жители отдалённых горных районов пока не готовы отказываться от доходного бизнеса. Килограмм марихуаны на чёрном рынке они могут продать в пределах 1000 евро.

К окончанию Второй мировой войны 90% албанцев были безграмотны. Одно из немногих достижений диктатора Ходжи — то, что он занимался образованием населения. Сегодня учитель — одна из наиболее уважаемых и хорошо оплачиваемых профессий в стране. Действуют и система поощрений. Ученик, оканчивающий школу на отлично, может выбрать любой вуз в Греции, Турции или Италии и выучиться там за счёт государства. Правда, потом он должен на 5 лет вернуться на родину.

Албанцы водят довольно резко и плохо, поэтому даже на пешеходном переходе надо быть предельно внимательным

С 1995 года Албания — член ООН. С 2009-го — член НАТО. С 2010-го пользуется биометрическими паспортами. С 2014 года является кандидатом на вступление в ЕС (намечено на 2021 год).

Ценности и скрепы

При этом Албания остаётся страной контрастов. С одной стороны, государство стремится в цивилизованную Европу, с другой — всё ещё держится за исторические скрепы. У албанцев, живущих на севере страны, до сих пор разрешена кровная месть. По сей день существует понятие "клятвенные девственницы". Раньше, если в семье не было мальчика-наследника, младшая из дочерей принимала обет безбрачия, носила мужскую одежду, стриглась, могла курить, пить, участвовать в собраниях и имела право голоса в управлении общиной наравне с мужчинами. Такой же образ жизни могла для себя выбрать и девушка, не желавшая вступать в навязанный ей общиной брак. Сейчас этой традиции мало кто придерживается, но клятвенных девственниц в обществе можно встретить и сегодня.

Shitet означает продажу. Такие вывески можно встретить по всей стране

Женщинам албанцы всегда отводили особую роль. Раньше была традиция: на свадьбу отец невесты дарил молодожёнам ружьё, которое висело в доме на видном месте. Уличив жену в измене, муж мог её тут же застрелить из этого ружья. Женщина же могла убить мужа лишь только после трёх измен.

Не менее экзотичен и албанский язык. Он напоминает скорее секретный код. Из 36 букв алфавита — 30 гласных. На албанском говорят в Македонии, Косово, частично Черногории и даже в Украине (здесь проживает порядка 3000 албанцев, многие из которых в семьях продолжают говорить на родном языке).

Албанцы в основном ездят либо на старых мерседесах, либо на рикшах

Украинцев же в Албании встретишь не часто. С 1 апреля 2017 года между Украиной и Албанией действует безвизовый режим. Наши туристы сюда приезжают редко (билет в одну сторону стоит порядка $300). Чаще всего это событийный туризм. Например, на прошлой неделе сборная Украины играла против сборной Косово в албанском Шкодере. На футбольный матч приехало около 500 украинцев, в том числе участники фан-движения "Вірні збірній", инициатором которого стала "Перша приватна броварня". К нам албанцы относятся весьма дружелюбно, и некоторые даже признались, что болели за нашу сборную, а не за своих соседей-косоваров.

Улица города Шкодер — одного из древнейших и наиболее известных городов Албании

Албания оставляет неоднозначные впечатления. С одной стороны, здесь всё ещё ощущается вчерашний день: отсутствие банковских терминалов, многоэтажек и онлайн-такси. Албанцы до сих пор не говорят по-английски и не слишком заморачиваются чистотой на улицах. Но их желание стать частью цивилизованного мира и избавиться от хаоса прошлого вызывает уважение. Раньше в Албании запрещали брить бороды, сегодня здесь появляются первые барбер-шопы. Отсюда мечтали вырваться, теперь инвесторы покупают тут жильё. Раньше машины были у десятка людей, сейчас в Албании дороги лучше, чем в Украине. Наблюдать за такой трансформацией страны очень интересно.

Украинцев в Албании встретишь нечасто. Как правило, это событийный туризм. Например, футбольный матч Украина — Косово в албанском Шкодере

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