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Главная » Мир » Количество погибших в результате теракта в Сомали возросло до 189

Количество погибших в результате теракта в Сомали возросло до 189

Количество погибших в результате теракта в Сомали возросло до 189
Последствия взрыва в Могадишо / Фото: АР

Ранено более 200 человек

15.10.17 44
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Количество погибших от мощного взрыва бомбы в Могадишо, столице африканской страны Сомали, возросло до 189 человек, еще более 200 человек ранены. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на источники в полиции и среди медработников, передает Европейская правда.

Теракт был совершен в субботу, 14 октября. Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался на одной из оживленных улиц города, вблизи которой находятся ключевые министерства страны.

Агентство отмечает, что источники, которые сообщили о количестве погибших, разговаривали на условиях анонимности, поскольку не имеют полномочий предоставлять такие данные журналистам.

Сейчас врачи пытаются помочь тяжело раненым жертвам нападения, многие из них получили ожоги, до неузнаваемости изуродовавшие их внешность.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на отчаянную просьбу больниц о донорстве крови для раненых.

Правительство Сомали обвинило экстремистскую группу "Аль-Шабаб", связанную с "Аль-Каидой", в нападении, которое уже назвали "национальной катастрофой".

Однако группировка "Аль-Шабаб", которая часто совершает нападения в важных районах столицы, пока не заявляла об ответственности за теракт.

Соединенные Штаты осудили нападение, заявив, что такие атаки усиливают обязательства Соединенных Штатов способствовать Сомали и партнерам Африканского союза для борьбы с терроризмом.

В этом году военные США усилили удары дронами и другие меры против группировки "Аль-Шабаб", с которыми также ведут борьбу сомалийские военные и более 20 тысячами сил Африканского Союза в стране.

Отмечается, что субботний взрыв произошел через два дня после того, как глава Объединенного командования вооруженных сил США в зоне Африки прибыл в Могадишо, чтобы встретиться с президентом Сомали, и через два дня после того, как министр обороны страны и начальник армии пошел в отставку по неизвестным пока причинам.

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