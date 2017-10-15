Переговоры дипломатов с КНДР не прекратятся до падения первой бомбы, – Тиллерсон

США не исключают военный вариант решения кризиса в связи с ядерной и ракетной программами Северной Кореи

Соединенные Штаты Америки продолжат предпринимать попытки дипломатического урегулирования кризиса в связи с ракетной и ядерной программами КНДР, пока не упадет первая бомба. Об этом государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью CNN, передает LIGA.net.

"Он (Трамп, – ред.) дал мне понять, что я продолжу свои дипломатические усилия", – сказал Тиллерсон, отметив, что эти усилия "будут продолжаться до тех пор, пока не упадет первая бомба".

Во время интервью госсекретарь сказал, что американский президент пытается "мотивировать действия" в отношении КНДР, добавив, что президент хочет, чтобы для всех было понятно, что военный вариант решения кризиса США не исключают.

"Президент также дал мне понять, что он хочет, чтобы он (кризис, – ред.) был решен дипломатически, – сказал Тиллерсон. – Он не стремится к войне".

По его словам, санкции и дипломатия привели к беспрецедентному международному единству в отношении ядерной программе Северной Кореи.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ранее призвал государственного секретаря Рекса Тиллерсона не тратить время на переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

До этого Рекс Тиллерсон, сообщил, что администрация Белого дома напрямую ведет переговоры с Северной Кореей, пытаясь заставить Пхеньян отказаться от наращивания ядерного арсенала.