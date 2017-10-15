Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Переговоры дипломатов с КНДР не прекратятся до падения первой бомбы, – Тиллерсон

Переговоры дипломатов с КНДР не прекратятся до падения первой бомбы, – Тиллерсон

Переговоры дипломатов с КНДР не прекратятся до падения первой бомбы, – Тиллерсон
Рекс Тиллерсон / Фото из открытых источников

США не исключают военный вариант решения кризиса в связи с ядерной и ракетной программами Северной Кореи

15.10.17 26
100

Соединенные Штаты Америки продолжат предпринимать попытки дипломатического урегулирования кризиса в связи с ракетной и ядерной программами КНДР, пока не упадет первая бомба. Об этом государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью CNN, передает LIGA.net.

"Он (Трамп, – ред.) дал мне понять, что я продолжу свои дипломатические усилия", – сказал Тиллерсон, отметив, что эти усилия "будут продолжаться до тех пор, пока не упадет первая бомба".

Во время интервью госсекретарь сказал, что американский президент пытается "мотивировать действия" в отношении КНДР, добавив, что президент хочет, чтобы для всех было понятно, что военный вариант решения кризиса США не исключают.

"Президент также дал мне понять, что он хочет, чтобы он (кризис, – ред.) был решен дипломатически, – сказал Тиллерсон. – Он не стремится к войне".

По его словам, санкции и дипломатия привели к беспрецедентному международному единству в отношении ядерной программе Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ранее призвал государственного секретаря Рекса Тиллерсона не тратить время на переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

До этого Рекс Тиллерсон, сообщил, что администрация Белого дома напрямую ведет переговоры с Северной Кореей, пытаясь заставить Пхеньян отказаться от наращивания ядерного арсенала.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Ларри Флинт заплатит $10 млн за информацию, которая поможет объявить импичмент ТрампуМосква обвинила американскую коалицию в убийстве тысяч мирных иракцевОгонь и пепел. Как калифорнийцы переживают большой огонь

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 7183
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6769
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4760
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3858
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3893
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1687
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 5564
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 3310
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 3216
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2411
  1. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 9465 / 15185
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2345 / 94327
  3. Путин закрыл лицо руками после географических открытий своего министра 2181 / 3226
  4. Украинское оружие: 5 главных экспонатов выставки "Зброя та безпека- 2017" 1672 / 2829
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1584 / 67627
  6. Обнаружена звезда, поглотившая собственные планеты 1511 / 1804
  7. МИД Украины о сепаратистской акции в Венгрии: "Будапешт откровенно заигрывается" 1496 / 8725
  8. Глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг 1409 / 2278
  9. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 1383 / 4871
  10. В Австралии обнаружили кенгуру – двойника Путина 1367 / 1704
  1. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 76 / 15185
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 22 / 94327
  3. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 13 / 1526
  4. Вместо Мураками. Почему Нобелевская премия по литературе присуждена Исигуро 10 / 1407
  5. Глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг 9 / 2278
  6. Креатив спасет мир. Быть инноватором страшно, но нужно 7 / 595
  7. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 6 / 14711
  8. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 5 / 4871
  9. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4 / 7628
  10. Некоторые участки украинской границы с Румынией и Словакией приватизированы 4 / 511
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.