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Главная » Мир » США могут заключить новую ядерную сделку по Ирану, – Тиллерсон

США могут заключить новую ядерную сделку по Ирану, – Тиллерсон

США могут заключить новую ядерную сделку по Ирану, – Тиллерсон
Рекс Тиллерсон / Фото из открытых источников

Новое ядерное соглашение может быть не связано с предыдущей

15.10.17 22
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон может заключить вторую ядерную сделку по Ирану, пообещав сотрудничать с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN, передает РБК-Украина.

По словам госсекретаря, новое соглашение может быть не связанным с СВПД.

"Президент США хочет, чтобы стратегия по Ирану была более комплексной. Мне кажется, что прежняя администрация долгое время неправильно оценивала отношения с Ираном и решение проблемы ядерной программы", – заявил Тиллерсон.

По его мнению, курс президента США Дональда Трампа является "последовательным".

Госсекретарь подчеркнул, что Трамп "намерен ликвидировать множество недоработок", которые существуют в действующей ядерной сделке в отношении Ирана.

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