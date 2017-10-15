В результате двойного взрыва, произошедшего вчера, 14 октября, в столице Сомали Могадишо погиб по меньшей мере 231 человек. Более 275 получили ранения и некоторые из них в тяжелом состоянии. Об этом заявил сенатор Абшир Мохамед Ахмед со ссылкой на данные медиков, сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Число погибших резко подскочило после того, как десятки тел были извлечены из обломков, а некоторые из раненых погибли от полученных повреждений в результате взрыва.

В результате взрыва были также повреждены здания и автомобили. По заявлению министерства иностранных дел, также было повреждено здание посольства Катара.

Ранее сообщалось о 189 погибших и более 200 раненых.

Напомним, теракт был совершен в 14 октября. Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался на одной из оживленных улиц города, вблизи которой находятся ключевые министерства страны.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на отчаянный призыв больниц о донорстве крови для раненых.