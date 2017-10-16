Мир отмечает Всемирный день продовольствия

Ежедневно в мире голодает почти миллиард человек

Сегодня мировая общественность отмечает Всемирный день продовольствия.

Этот день отмечается по решению Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в день ее создания (16 октября 1945 года), напоминает "Укринформ".



Целью Всемирного дня продовольствия является повышение уровня осведомленности населения в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепление солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой.

Ежедневно в мире голодает почти миллиард человек. Два миллиарда страдают от "скрытого голода" - недоедания.

Тема нынешнего Всемирного дня продовольствия - "Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие".

Сегодня из-за разрастающихся конфликтов и политической нестабильности оставлять свои дома вынуждены больше людей, чем когда-либо со времен Второй мировой войны.

Но другими важными факторами, способствующими проблемам миграции, являются голод, бедность и рост экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата.

Большие человеческие потоки - это серьезный вызов, требующий глобальных действий. Многие мигранты отправляются в развивающиеся страны, создавая напряженность там, где и так существует нехватка ресурсов, но большинство, около 763 миллионов, перемещаются не за границу, а в пределах своих стран.

По статистике ФАО, 75% наиболее незащищенных граждан зависят от сельского хозяйства или иной деятельности в сельской местности. Создание условий, которые позволят сельским жителям, особенно молодежи, оставаться дома, зная, что они там в безопасности, и могут получить средства к существованию, является важнейшей составляющей любого плана по решению проблем миграции.

Сегодня в штаб-квартире ФАО пройдет церемония ко Всемирному дню продовольствия. В ней примут участие министры сельского хозяйства стран-членов "Большой семерки" и Папа Римский Франциск, который обратится к мировой общественности с призывом изменить будущее миграции.

Напомним, по данным ООН, более 2 млн человек стали беженцами в 2017 году.