Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Мир отмечает Всемирный день продовольствия

Мир отмечает Всемирный день продовольствия

Мир отмечает Всемирный день продовольствия
http://www.obozrevatel.com

Ежедневно в мире голодает почти миллиард человек

16.10.17 25
100

Сегодня мировая общественность отмечает Всемирный день продовольствия.

Этот день отмечается по решению Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в день ее создания (16 октября 1945 года), напоминает "Укринформ".

Целью Всемирного дня продовольствия является повышение уровня осведомленности населения в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепление солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой.

Ежедневно в мире голодает почти миллиард человек. Два миллиарда страдают от "скрытого голода" - недоедания.

Тема нынешнего Всемирного дня продовольствия - "Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие".

Сегодня из-за разрастающихся конфликтов и политической нестабильности оставлять свои дома вынуждены больше людей, чем когда-либо со времен Второй мировой войны.

Но другими важными факторами, способствующими проблемам миграции, являются голод, бедность и рост экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата.

Большие человеческие потоки - это серьезный вызов, требующий глобальных действий. Многие мигранты отправляются в развивающиеся страны, создавая напряженность там, где и так существует нехватка ресурсов, но большинство, около 763 миллионов, перемещаются не за границу, а в пределах своих стран.

По статистике ФАО, 75% наиболее незащищенных граждан зависят от сельского хозяйства или иной деятельности в сельской местности. Создание условий, которые позволят сельским жителям, особенно молодежи, оставаться дома, зная, что они там в безопасности, и могут получить средства к существованию, является важнейшей составляющей любого плана по решению проблем миграции.

Сегодня в штаб-квартире ФАО пройдет церемония ко Всемирному дню продовольствия. В ней примут участие министры сельского хозяйства стран-членов "Большой семерки" и Папа Римский Франциск, который обратится к мировой общественности с призывом изменить будущее миграции.

Напомним, по данным ООН, более 2 млн человек стали беженцами в 2017 году.  

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Поляки из-за украинцев отказываются принимать переселенцев из ЕСНа пути в ЕС в Сахаре могло погибнуть больше мигрантов, чем в Средиземном море, – ООНЧтобы остановить засуху шаманы в Уганде массово убивают детей

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 4748
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 16526
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 4520
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 2761
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 1352
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 1625
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 1973
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 1931
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2521
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 2920
  1. Украинское оружие: 5 главных экспонатов выставки "Зброя та безпека- 2017" 3641 / 4164
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 3462 / 16526
  3. Путин закрыл лицо руками после географических открытий своего министра 3309 / 4166
  4. Голодные игры. 6 способов контролировать свой аппетит 2029 / 2295
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1880 / 95464
  6. Супервулкан в США может проснуться гораздо раньше, чем предполагалось, – ученые 1518 / 2788
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1190 / 68160
  8. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 1134 / 5260
  9. Фук и пшик. Над чем и над кем стебётся Виктор Пелевин в романе iPhuck 10 1076 / 1194
  10. Windows 10 ушла в бесконечный экран смерти 1057 / 1475
  1. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 21 / 16526
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 16 / 95464
  3. Креатив спасет мир. Быть инноватором страшно, но нужно 10 / 676
  4. Украинское оружие: 5 главных экспонатов выставки "Зброя та безпека- 2017" 10 / 4164
  5. Голодные игры. 6 способов контролировать свой аппетит 9 / 2295
  6. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 9 / 7708
  7. Вместо Мураками. Почему Нобелевская премия по литературе присуждена Исигуро 5 / 1514
  8. Польша отказывается от транша МВФ в $9,2 млрд 5 / 309
  9. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 5 / 4078
  10. Экс-замгенпрокурора будет защищать причастную к схемам в Минобороны компанию 4 / 291
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.