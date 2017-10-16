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Главная » Мир » Загадочные "минирования" в России: в Москве эвакуировали 12 тысяч человек
Загадочные "минирования" в России

Загадочные "минирования" в России: в Москве эвакуировали 12 тысяч человек

Загадочные "минирования" в России: в Москве эвакуировали 12 тысяч человек
http://www.zhitomir.info

Менее чем за час неизвестные сообщили об угрозе взрыва в около 20 объектах российской столицы

16.10.17 164
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Из гостиниц, торговых центров и других зданий в Москве эвакуировали более 12 тыс. человек из-за сообщений об угрозе взрыва.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Менее чем за час неизвестные сообщили об угрозе взрыва в около 20 объектах Москвы.

Одно из сообщений получили и сотрудники торгового центра "Европейский", из которого эвакуировано около 3 тыс. человек",- сказал собеседник агентства.  

Также были эвакуированы гостиницы "Измайлово", "Космос" и "Будапешт", торговые центры "Авиапарк", "Атлантис", "Водный" и несколько станций метро.  

Массовые случаи телефонного терроризма начались в России 11 сентября. География звонков охватила 140 городов. Было эвакуировано более 2 тысяч объектов, включая торговые центры, школы и госучреждения. Число эвакуируемых составило около миллиона человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

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