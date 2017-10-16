Китайская неуправляемая космическая станция падает на Землю

Китайская космическая станция Tiangong-1 падает на поверхность Земли, и скорость ее падения ускоряется с каждым днем.
"Сейчас эксперты прогнозируют, что модуль весом 8,5 тонн в течение нескольких месяцев упадет на Землю", - пишет DailyMail.
Из-за отклонения орбиты скорость падения увеличилась.
Астрофизик из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл (Dr Jonathan McDowell) заявил: "Теперь, когда перигей - ближайшая к Земле точка орбиты искусственного спутника - находится ниже 300 км, модуль находится в более плотной атмосфере, скорость падения станции увеличивается".
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В китайском космическом агентстве (The Chinese space agency) подтвердили, что потеряли контроль над космическим объектом в начале 2016 года. Однако агентство следит за ситуацией и обещает предупредить, если возникнут какие-либо потенциальные столкновения.
Ожидается, что большая часть космического модуля сгорит в атмосфере, но доктор Макдауэлл считает, что некоторые части станции могут весить до 100 кг. При столкновении с поверхностью Земли обломки могут нанести серьезные повреждения.
По его словам, неизвестно, когда и куда именно могут упасть обломки.