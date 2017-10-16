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Главная » Мир » Победа партии Курца на выборах – хорошая новость для Украины, - посол в Австрии

Победа партии Курца на выборах – хорошая новость для Украины, - посол в Австрии

Победа партии Курца на выборах – хорошая новость для Украины, - посол в Австрии
Себастьян Курц / Фото: ИТАР-ТАСС

Петр Порошенко поздравил главу австрийской Народной партии

16.10.17 840
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Себастьяна Курца с победой на выборах в Австрии.

Поздравление опубликовано на странице президента Украины в Facebook.

"Победа Себастьяна Курца и Народной партии в Австрии - это победа человека, который неоднократно бывал в Украине и хорошо знает украинскую тему. Это также победа убежденного европейца, который знает важность консолидированного ЕС для мира на континенте", - заявил Порошенко.  

"Понимая, что впереди у канцлера Курца длительные коалиционные переговоры, тем не менее, убежден: Единая Европа, европейские ценности будут важны для нового правительства", - добавил он.  

Однозначная победа на выборах в Австрии 31-летнего министра иностранных дел Себастьяна Курца является хорошей новостью для Украины, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в комментарии LB.ua.

"Приход Курца на пост канцлера - это хорошая новость для Украины. Он знает нашу проблематику, неоднократно посещал Украину, в том числе линию разграничения", - сказал дипломат.

При этом сейчас возникает главный вопрос - с кем Курц будет делать коалицию.

"Похоже, что партия Курца устала от большой коалиции с Социал-демократами и видит будущего партнера в правых популистах из Партии Свободы. Если это так, то вопрос будет заключаться в том, как будут распределены министерства. В любом случае, можно исходить из того, что коалиционные переговоры будут продолжаться долго", - считает Щерба.

"Лично я радикальных изменений во внешней политике Австрии не ожидаю. Но для окончательных выводов нужно посмотреть на формирование правительства и его первые шаги", - подчеркнул посол Украины.

Напомним, консервативная Австрийская народная партия, главой которой является глава МИД страны Себастьян Курц, согласно предварительным подсчетам результатов голосования, лидирует на досрочных парламентских выборах в стране.

Досрочные парламентские выборы проходили в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений.

Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов.

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