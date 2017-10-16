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Главная » Мир » Ирак начал наступление на позиции курдов, произошли первые бои

Ирак начал наступление на позиции курдов, произошли первые бои

Ирак начал наступление на позиции курдов, произошли первые бои
Фото: inform-ua.info

Иракские правительственные силы без всякого сопротивления взяли под контроль военную базу, расположенную в провинции Киркук

16.10.17 122
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Правительственная армия Ирака начала движение в направлении некоторых курдских объектов, расположенных в провинции Киркук.

Иракские правительственные силы без всякого сопротивления взяли под контроль военную базу К1, расположенную в провинции Киркук, передает "ДС" со ссылкой на Sky News Arabia.

Как сообщает Reuters, иракские правительственные войска взяли под свой контроль "большие районы" у Киркука, включая нефтяные месторождения к западу от города.

В субботу премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде (Haider al-Abad) поручил силам безопасности "навести безопасность в Киркуке в сотрудничестве с местным населением и курдскими вооруженными отрядами "пешмерга".

Первые столкновения между правительственными войсками Ирака и "пешмерга" начались в промышленном районе Фалаха южнее Киркука, столицы одноименной провинции. Такую информацию распространил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации, в ряде районов провинции слышатся периодические выстрелы.

Эти данные подтверждает и телеканала Rudaw, который утверждает, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум за независимость несмотря на давление со стороны Багдада и международного сообщества. По его результатам, более 90% курдов проголосовали за независимость.

Между тем, международные авиакомпании прекратили полеты в аэропорты, расположенные в Курдистане, как того требовала центральная власть Ирака.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Турция может при необходимости начать операцию против иракского курдского регионального правительства, ссылаясь на предыдущую операцию на севере Сирии. 

7 октября Ирак обратился к правительству Турции и Ирана с просьбой закрыть КПП на границе с Курдской региональной администрацией Ирака.

15 октября стало известно, что Иран закрывает важный пограничный переход "Башмаг" с Региональным правительством Курдистана.

Однако чуть позже Иран опроверг закрытие границы с Иракским Курдистаном.

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