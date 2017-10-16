Мир у их ног. Самые влиятельные любовники в истории человечества

Американское издание The Atlantic задалось целью узнать у известных людей, какая пара, по их мнению, была самой влиятельной в мире

Адам и Ева

Лиза Грунвальд, соавтор The Marriage Book: "Думаю, самой влиятельной парой были Адам и Ева. Они могли буквально или метафорически выразить женскую покорность, тяжесть родов, сладость греха, стеснительность, близость. Важно, конечно же, их первое на Земле потомство, без которого они не были бы столь значимыми".

Джефри Евгенидис, автор The Marriage Plot: "Я выбираю Адама и Еву. Второе место отдал бы Вольтеру и Эмили дю Шатле. Про неё часто говорят, что она была не более чем любовница для Вольтера, но это не так. Эмили стала его музой. Также Вольтер поставил под сомнение существование Адама и Евы, и я с ним частично согласен. Возможно, первая пара в мире никогда не существовала и вообще не может иметь никакого влияния".

Марк Антоний и Клеопатра

Стефани Контц, автор Marriage, a History: "Конечно же, это Марк Антоний и Клеопатра, которые управляли Римом и Египтом. Они были парой, жаждущей власти, и всегда её получали".

Барак и Мишель Обама

Никола Юн, автор новеллы Everything, Everything: "Барак и Мишель Обама. Считаю их самой сильной парой не только из-за того, что они были "первой" темнокожей семьёй страны, но и потому, что Барак и Мишель показывали всему миру, насколько счастливыми можно быть вместе. Я очень рада, что застала их при своей жизни".

Эрнест Хемингуэй и Марта Гелхарн

Паула Маклейн, писательница: "Эрнест Хемингуэй и Марта Гелхарн одинаково отважные и амбициозные. Их любовная история была непримечательной, но очень бурной, эта пара вместе пережила войну. Они слепили друг друга: Марта слыла самым сильным голосом журналистики того времени, а Эрнест стал легендой".

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Шеннон Смит, эксперт по знакомствам: "Первой парой Кремниевой долины являются Марк Цукерберг и Присцилла Чан. Они очень состоятельные люди. Именно эта пара толкает человечество вперёд, ведь мы живём в мире, который они создают. Марк и Присцилла очень трогательная пара".

Гертруда Стайн и Алиса Бабетт Токлас

Риз Бернард, соосновательница Autostraddle: "Гертруда Стайн и Алиса Бабетт Токлас — еврейские лесбиянки, принимающие в своём салоне в Париже сливки общества того времени. Их союз вдохновлял и продолжает вдохновлять многих писателей, художников и людей, строящих однополые отношения".

Логан Эсдейл, лектор Чемпенского университета: "По-моему, это Гертруда Стайн и Алиса Бабетт Токлас. Эта пара стала центром внимания богемы ХХ столетия, оставаясь им до своей смерти. Гертруда и Алиса вдохновили множество артистов. В 1971-м и 1976 году были основаны две первые политические ЛГБТ-организации, их назвали именами этих женщин".

Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр

Карлей Шортино, колумнист: "Симона де Бовуар, создавшая очертание философии феминизма, и Жан-Поль Сартр, являющийся одним из основателей экзистенциализма. Они восхищались, критиковали и вдохновлялись работами друг друга. Симона и Жан никогда не были женаты, не имели детей и не жили вместе. Как по мне — это идеальные отношения".

Инанна и Думузи

Эрик Нетворн, владелец подкастов Together: "Инанна и Думузи — королевские боги в шумерской мифологии. Они описаны в самой древней поэме античности. По легенде их священный союз давал стране богатство и плодородие".

По материалам: The Atlantic

Перевод Даниила Непочатова