Лидер Каталонии не дал четкого ответа Мадриду относительно независимости

Сделать это Пучдемон должен был до понедельника

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон уклонился от чёткого ответа относительно ситуации с провозглашением независимости региона и вновь попросил центральное правительство в Мадриде о переговорах.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Каталонский лидер Карлес Пучдемон не разъяснил в понедельник, объявил ли он в Каталонии независимость от Испании на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

В письме премьер-министру страны Пучдемон избежал чётких ответов относительно правового статуса Каталонии и попросил о двухмесячных переговорах.

Напомним, 10 октября в парламенте Каталонии была подписана декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этого документа было отложено.

После этого премьер-министр Испании Мариано Рахой дал каталонскому лидеру время до понедельника, 16 октября, чтобы уточнить его позицию по поводу независимости региона.

Рахой сказал, что Пучдемон должен ответить на официальное требование простым "да" или "нет", и что любой двусмысленный ответ будет считаться подтверждением того, что было сделано заявление о независимости. В таком случае испанское правительство пригрозило взять под контроль управление Каталонией.