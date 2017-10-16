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Главная » Мир » Испания выдвинула Каталонии "крайний" ультиматум по вопросу о независимости
Референдум за независимость Каталонии

Испания выдвинула Каталонии "крайний" ультиматум по вопросу о независимости

Испания выдвинула Каталонии "крайний" ультиматум по вопросу о независимости
Мариано Рахой / Фото из открытых источников

До четверга, 19 октября, мятежный регион должен определиться со своим статусом

16.10.17 51
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Мадрид считает неудовлетворительным ответ главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона относительно того, провозгласил ли он на прошлой неделе в парламенте независимость Каталонии, и выдвигает последний ультиматум.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на El Mundo.

В понедельник вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария прокомментировала письмо лидера Каталонии Карлеса Пучдемона к премьер-министру Мариано Рахою, в котором он не дал четкого ответа о независимости региона и призвал Мадрид к диалогу.

Правительство Испании считает письмо Пучдемона неприемлемым, поскольку оно не удовлетворяет требование Мадрида.

"Было не так уж и трудно сказать "да" или "нет", - заявила де Сантамария, признав, что ситуация "преднамеренной путаницы" продолжается.

Теперь испанское правительство ожидает, что к 10:00 (по местному времени) четверга, 19 октября, Пучдемон "все исправит и внесет ясность".

Она отметила, что Мадрид не исключает диалога, но он должен происходить в рамках закона с максимальной ясностью.

Напомним, 10 октября в парламенте Каталонии была подписана декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этого документа было отложено.

После этого премьер-министр Испании Мариано Рахой дал каталонскому лидеру время до понедельника, 16 октября, чтобы уточнить его позицию по поводу независимости региона.

Рахой сказал, что Пучдемон должен ответить на официальное требование простым "да" или "нет", и что любой двусмысленный ответ будет считаться подтверждением того, что было сделано заявление о независимости. В таком случае испанское правительство пригрозило взять под контроль управление Каталонией. 

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