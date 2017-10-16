Теракт в Сомали: число жертв взрыва возросло до 300

Количество погибших будет возрастать, потому что некоторые люди все еще считаются пропавшими без вести

Количество погибших в результате субботнего взрыва в сомалийской столице Могадишо возросло до 300 человек.

Об этом заявил директор службы скорой помощи города Абдикадир Абдирахман, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Мы подтвердили, что в результате взрыва погибло 300 человек. Количество погибших будет возрастать, потому что некоторые люди все еще считаются пропавшими без вести", - сказал он.

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Около 160 погибших не были опознаны, их вчера похоронили за счет государства, остальные жертвы были похоронены их родственниками.

Некоторые из пострадавших были эвакуированы воздушным путем на лечение в Турцию.

Напомним, ранее сообщалось о 276 погибших и 300 раненых в результате взрыва в столице Сомали Могадишо, произошедшего в субботу, 14 октября.