Во Франции хотят создать информагентство для противодействия пропаганде Кремля

Представители Объединения украинцев Франции написали 2,2 тысячи писем, адресованных руководству страны, сенаторам и депутатам, чиновникам разных рангов, в знак протеста против предоставления лицензии российскому телеканалу Russia Today (RT).

Об этом в интервью "Укринформ" сообщил председатель Объединения украинцев Франции (ОУФ) Богдан Билогоцкий.

"Они (Russia Today – ред.) получили лицензию, чтобы с декабря транслировать свои программы на французских волнах... Мы уже написали письма по этому поводу президенту, премьер-министру, министру иностранных дел, министру внутренних дел, президенту Национальной ассамблеи, председателю Сената, 577 депутатам Национальной ассамблеи, 348 сенаторам, 74 депутатам Европарламента, другим должностным лицам. Это письменно. По электронной почте мы отправили это письмо еще 1200 разным адресатам", - рассказал Билогоцкий.

Кроме того, ОУФ планирует провести акцию протеста по этому поводу и создать собственное информационное агентство для противодействия российской пропаганде.

"Будем протестовать как можно больше... К концу года планируем создать информационное агентство, можно сказать, что это будет даже не информационное, а реинформационное агентство, главной задачей которого будет противодействие российской пропаганде", - сказал председатель ОУФ.

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