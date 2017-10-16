ЕС ужесточил санкции против Северной Кореи

Евросоюз учел постоянную угрозу для международного мира и стабильности со стороны КНДР

Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры в ответ на нарушение Северной Кореей международного права и проведение ракетно-ядерных испытаний.

Соответствующее решение утвердил в понедельник, 16 октября, Совет ЕС по иностранным делам, сообщает "Укринформ".

"Учитывая постоянную угрозу для международного мира и стабильности со стороны КНДР, Совет утвердил автономные меры ЕС с целью усиления давления на Северную Корею в части выполнения ею своих обязательств. Эти меры дополняют и усиливают санкции, введенные Советом безопасности ООН", - заявили в ЕС.

Новые санкции включают полный запрет осуществления инвестиций в КНДР; запрет продажи нефтепродуктов и сырой нефти; уменьшение суммы с 15 тыс. до 5 тыс. евро денежных переводов в КНДР; запрет на предоставление разрешений на трудоустройство северокорейских граждан в странах ЕС, за исключением беженцев.

Кроме того, ЕС дополнительно ввел персональные санкции против трех человек и шести компаний.

Напомним, Совет Евросоюза в рамках выполнения решения Совета безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР в ответ на продолжения ядерных и ракетных испытаний.