Количество жертв пожаров в Португалии приближается к 30

МИД Украины советует нашим соотечественникам, в случае чего, обращаться к украинскому консулу

В результате лесных пожаров в Португалии погибли уже 27 человек.

Об этом заявили в Агентстве гражданской защиты Португалии, сообщают мировые СМИ со ссылкой на АР.

"27 человек погибли в результате пожаров", - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что в Португалии в результате пожаров, вызванных жаркой погодой и ветрами урагана "Офелия", погибли шесть человек и по меньшей мере 25 получили ранения.

МИД Украины советует нашим соотечественникам в случае чрезвычайных ситуаций в связи с пожарами в Португалии обращаться к украинскому консулу.

Об этом сообщил в Twitter Департамент консульской службы МИД.

"Вспышка пожаров в Португалии. Есть жертвы. В случае чрезвычайной ситуации экстренная связь с консулом +351 920 030 432", - говорится в сообщении.

Напомним, настоящий огненный смерч удалось снять на видео в Португалии.