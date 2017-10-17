Путин ввел санкции против Северной Кореи

Утвержден перечень материалов, технологий и продукции, поставка которых в КНДР запрещена

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Северной Кореи.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, был подписан во исполнение резолюции Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года, принятой в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний, сообщает ТАСС.

Указ, в частности, содержит перечень из 11 граждан КНДР, связанных с ядерной программой, к которым применяются ограничения. Также к указу прилагается аналогичный список из 10 юридических лиц.



Утвержден перечень материалов, технологий и продукции, поставка которых в КНДР запрещена. Ограничения коснулись и некоторых предметов роскоши, в том числе ковров и гобеленов стоимостью более $500, а также посуды из фарфора или костяного фарфора стоимостью более $100.

Напомним, в понедельник, 16 октября, Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры в ответ на нарушение Северной Кореей международного права и проведение ракетно-ядерных испытаний.