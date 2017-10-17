В Лондоне неизвестный с ножом напал на людей: один человек погиб, два ранены

В Лондоне около станции метро Parsons Green неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате чего один человек умер и двое получили ранения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на лондонскую полицию, передает УНИАН.

Полиция приехала на место происшествия в 19:30 по местному времени. Нападавший скрылся и пока не задержан.

Двое раненых были госпитализированы в срочном порядке. Погибшим оказался 20-летний мужчина, от полученных ран он скончался на месте происшествия.

Как сообщили в Скотленд-Ярде, данное нападение не рассматривается как террористический акт.

После происшествия станция метро Parsons Green была закрыта, а территория вокруг нее оцеплена.

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Напомним, в сентябре в вагоне метро на станции Parsons Green произошел взрыв, пострадали 30 человек. Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. По делу о взрыве на Parsons Green были задержаны семь человек.