Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » На Мальте убили журналистку, нашедшую офшоры жены премьер-министра

На Мальте убили журналистку, нашедшую офшоры жены премьер-министра

На Мальте убили журналистку, нашедшую офшоры жены премьер-министра
Фото: twitter.com/JulianAssange

Ассанж пообещал вознаграждение за информацию, которая поможет найти убийц Дафне Каруана Галиции

17.10.17 131
100

На Мальте 14 октября погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската на основании документов из "Панамского архива". Об этом сообщает Meduza со ссылкой на местные СМИ.

Погибшей журналистке было 53 года.

Машина Каруаны Галиции взорвалась вскоре после того, как она выехала из дома. Причина взрыва пока не установлена. По данным местных СМИ, 15 дней назад она сообщила полиции, что получает угрозы.

Последняя запись в ее блоге появилась примерно за полчаса до гибели журналистки.

Премьер-министр Джозеф Мускат назвал случившееся "варварским нападением" и заявил, что "не успокоится, пока не свершится правосудие". Он заявил, что Мальта попросила помощи в расследовании у ФБР.

Заявления в связи с убийством журналистки сделали, в числе прочих, президент и архиепископ Мальты.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обещает вознаграждение за информацию, которая поможет найти убийц журналистки Дафне Каруана Галиции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я возмущен информацией о том, что мальтийская журналистка, автор расследований и блогер Дафне Каруана Галиция была убита сегодня вечером рядом с собственным домом бомбой, заложенной в его машине. Я дам вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая позволит найти ее убийц", – написал Ассанж.

Напомним, об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле 2016 года. В документах упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Турции посадили на два года в тюрьму журналистку The Wall Street JournalВо Франции на мемориале погибшим журналистам появилось имя Павла ШереметаСБУ выдворила из Украины журналиста российского НТВ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5011
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 18082
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 4626
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 2937
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 1439
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 1757
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2104
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2013
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2562
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 2998
  1. Супервулкан в США может проснуться гораздо раньше, чем предполагалось, – ученые 3694 / 4221
  2. Китайская неуправляемая космическая станция падает на Землю 3038 / 3466
  3. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 1910 / 18082
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1519 / 96507
  5. В Киеве столкнулись маршрутка и пять автомобилей 1388 / 1552
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1278 / 69217
  7. Националисты заявили, что взяли под свой контроль вертолетную площадку Януковича 1168 / 1932
  8. Онищенко утверждает, что получил политическое убежище еще в апреле 1143 / 1297
  9. Путин закрыл лицо руками после географических открытий своего министра 1103 / 4885
  10. Украинское оружие: 5 главных экспонатов выставки "Зброя та безпека- 2017" 1060 / 4572
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 15 / 96507
  2. Простая арифметика. Как научить детей учиться 11 / 5745
  3. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 10 / 18082
  4. Украину избрали в Совет ООН по правам человека 7 / 1114
  5. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 6 / 1757
  6. Украина испытывает новые артиллерийские катера 6 / 422
  7. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 5 / 4082
  8. Российский офицер застрелил беременную жительницу Луганщины 4 / 738
  9. Мир через колено. Лучшие сериалы октября 3 / 857
  10. Украинское оружие: 5 главных экспонатов выставки "Зброя та безпека- 2017" 3 / 4572
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.