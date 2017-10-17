На Мальте убили журналистку, нашедшую офшоры жены премьер-министра

На Мальте 14 октября погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската на основании документов из "Панамского архива". Об этом сообщает Meduza со ссылкой на местные СМИ.

Погибшей журналистке было 53 года.

Машина Каруаны Галиции взорвалась вскоре после того, как она выехала из дома. Причина взрыва пока не установлена. По данным местных СМИ, 15 дней назад она сообщила полиции, что получает угрозы.

Последняя запись в ее блоге появилась примерно за полчаса до гибели журналистки.

Премьер-министр Джозеф Мускат назвал случившееся "варварским нападением" и заявил, что "не успокоится, пока не свершится правосудие". Он заявил, что Мальта попросила помощи в расследовании у ФБР.

Заявления в связи с убийством журналистки сделали, в числе прочих, президент и архиепископ Мальты.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обещает вознаграждение за информацию, которая поможет найти убийц журналистки Дафне Каруана Галиции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я возмущен информацией о том, что мальтийская журналистка, автор расследований и блогер Дафне Каруана Галиция была убита сегодня вечером рядом с собственным домом бомбой, заложенной в его машине. Я дам вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая позволит найти ее убийц", – написал Ассанж.

Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J — Julian Assange (@JulianAssange) 16 октября 2017 г.

Напомним, об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле 2016 года. В документах упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры.