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Главная » Мир » КНДР выдвинула условия своего отказа от ядерного оружия

КНДР выдвинула условия своего отказа от ядерного оружия

КНДР выдвинула условия своего отказа от ядерного оружия
Фото: abc.net.au

Соединенные Штаты должны отказаться от собственного ядерного арсенала

17.10.17 305
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КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, однако намерена сохранять свой арсенал, пока таким оружием обладают США. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен, добавив, что ядерная война "может начаться в любой момент". Об этом сообщает УНИАН.

Выступая на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, дипломат высказался в поддержку принятой в июле Конвенции о полном запрете ядерного оружия, а также заявил, что против документа выступает Вашингтон.

"КНДР последовательно поддерживает полное уничтожение ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира. Однако пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерные оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению", – сказал Ким Ин Рен.

Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет, по словам дипломата, является оправданной мерой по самозащите.

"Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время", – подчеркнул представитель КНДР.

"Пока враждебная линия и ядерная угроза со стороны США не будут полностью искоренены, мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры по нашему ядерному оружию и баллистическим ракетам и никогда даже на дюйм не отступим от выбранного нами пути", –заверил дипломат.

В этом году, по его словам, КНДР "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет".

"Вся территория США находится в зоне (полета, – ред.) наших ракет, и если США осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания", – пообещал Ким Ин Рен.

Ранее сообщалось, что Ким Ин Рен заявил о том, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.

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