В Евросоюзе посчитали, сколько у них бедных

Около 117,5 млн человек

В 2016 году 23,4% жителей стран Европейского союза находились в зоне риска бедности или социального неблагополучия. Об этом говорится в обнародованном докладе статистической службы Европейского союза, передает УНИАН.

По данным Eurostat, это около 117,5 млн человек.

Лидером по количеству людей за чертой бедности названа Болгария с показателем 40,4%. Далее идет Румыния с 38,8% и Греция с 35,6% жителей.

Самый низкий процент бедных людей показали Чехия (13,3%), Финляндия (16,6%), Дания (16,7%) и Нидерланды (16,8%).

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Напомним, ранее статистическое агентство Eurostat назвало самые счастливые города Европы. По количеству довольных жизнью самым счастливым городом была названа столица Литвы Вильнюс. За ним расположились датский Копенгаген и шведский Стокгольм. Также в пятерке самых счастливых – жители Люксембурга и Вены. А наименее счастливыми оказались в греческих Афинах.