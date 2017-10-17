В прошлый раз чрезвычайное положение было продлено три месяца назад

Правительство Турции продлило еще на три месяца чрезвычайное положение, которое было введено после попытки военного переворота в июле прошлого года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Совет национальной безопасности Турции предложил правительству продолжить чрезвычайное положение 16 октября.

"Было решено рекомендовать правительству продолжение чрезвычайного положения для поддержки непрерывных мер по защите принципа верховенства права и свободы наших граждан", – говорится в заявлении, опубликованном после заседания Совета.

Напомним, Турция объявила чрезвычайное положение 21 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Согласно Конституции Турции, чрезвычайное положение может быть объявлено максимум на шесть месяцев.

В прошлый раз чрезвычайное положение было продлено в июле.