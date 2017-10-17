Смертник атаковал полицейский участок в Афганистане: 15 погибших

Ранено более 40 человек

В результате атаки террориста-смертника и других вооруженных боевиков на полицейский участок в городе Гардез афганской провинции Пактия погибли 15 человек, ранения получили более 40 человек. Об этом сообщает AFP в своем Twitter со ссылкой на медиков, передает Укринформ.

"15 погибших, более 40 раненых в нападении на афганский полицейский участок", - говорится в сообщении.

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".

Территория атаки заблокировало подразделение по реагированию на кризисные ситуации, проводятся усилия по ликвидации террористов.