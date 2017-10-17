Израильские медики провели очень сложную и редкую операцию, в ходе которой отрезали и пришили обратно голову 9-летней девочке.

Об этом сообщают "Вести.Израиль".

История следующая: два месяца назад отец 9-летней Тары Аамар обнаружил странное образование в шее дочери. Обратившись к врачам родители девочки узнали о крайне опасной опухоли.

Она располагалась на втором шейном позвонке и занимала все пространство.

Эта область богата сосудами, идущими к спинному мозгу и стволовыми клетками головного мозга. Так что в ходе операции сначала пришлось удалить из опухоли все кровеносные сосуды, обнажить спинной мозг и временно отсоединить его от позвоночника на участке между первым и третьим позвонками.

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Таким образом, голова оказалась практически отделена от тела. Соединение осуществлялось только с помощью металлической пластины, прикрепленной болтами к позвоночнику и основанию черепа.

Затем хирурги полностью удалили опухоль, которая распространилась почти до основания черепа. После этого врачи поставили на место удаленного участка протез, который соединил позвоночник с черепом и прикрыл спинной мозг.

Работа заняла 12 часов и увенчалась успехом.

Напомним, в Тель-Авиве появилось дерево с бюстгалтерами.