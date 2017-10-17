В Сирии убиты сотни россиян-террористов

По большинству фактов участия граждан РФ в боевых действиях на стороне ИГИЛ возбуждены уголовные дела

Количество убитых россиян, уехавших в Сирию воевать на стороне террористической группировки "Исламское государство", исчисляется сотнями.

По большинству фактов участия россиян в боевых действиях на стороне террористов в САР возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин на заседании президентского совета по правам человека в Москве, сообщает Вести. ру.

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По его словам, ведется учет тех граждан, которые выехали для участия в незаконных вооруженных формированиях. По двум третям из тех, кто выехал, собрана доказательная база и возбуждены уголовные дела, сказал Валиулин.

Он также добавил, что несколько сот боевиков – выходцев из России, ликвидированы непосредственно на местах боев.

Напомним, в Сирии убили знаменитую Белую вдову.