Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » До конца XXI века на Солнце произойдет вспышка, которая уничтожит все орбитальные спутники Земли

До конца XXI века на Солнце произойдет вспышка, которая уничтожит все орбитальные спутники Земли

До конца XXI века на Солнце произойдет вспышка, которая уничтожит все орбитальные спутники Земли
spaceon.ru

Пассажиры самолетов получат высокие дозы радиации, нарушится работа энергосистем и систем охлаждения на ядерных электростанциях

17.10.17 46
000

В ближайшие сто лет произойдет мощная солнечная вспышка, которая приведет к нарушению работы энергосистемы по всему миру, повреждению спутников и отключению интернета.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на New Scientist.

Возникшие в результате техногенные аварии также могут привести к человеческим жертвам. К такому выводу пришли американские специалисты Гарвардского университета.

Ученые проанализировали данные о произошедших солнечных вспышках. Они оценили вероятность возникновения супервспышек, в том числе тех, которые увеличивают яркость Солнца на 30 процентов и способны "сдуть" озоновый слой на Земле.

Считается, что во время этих событий выделяется энергия, примерно равная 1036 эрг, что на несколько порядков выше обычной светимости Солнца (1033 эрг в секунду). У некоторых звезд солнечного типа астрономами фиксировались еще более мощные вспышки — до 1038 эрг. Однако такие вспышки происходят примерно раз в 20 миллионов лет.

Согласно выводу исследователей, чаще случаются менее интенсивные супервспышки, энергия которых около 1032 эрг. Так, солнечный "супершторм" 1859 года привел к геомагнитной буре, известной как Событие Кэррингтона. Она стала причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также ярких полярных сияний в низких широтах.

С высокой вероятностью подобная вспышка произойдет до конца XXI века, в результате чего выйдут из строя орбитальные спутники, пассажиры самолетов получат высокие дозы радиации, а также нарушится работа энергосистем и систем охлаждения на ядерных электростанциях.

Ранее "Фокус" писал о том, что обнаружена звезда, поглотившая собственные планеты.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Китайская неуправляемая космическая станция падает на ЗемлюНа Титане идут дожди из жидкого метанаНекоторые участки украинской границы с Румынией и Словакией приватизированы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5126
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 18502
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 4706
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 3062
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 1534
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 1892
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2197
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2075
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2604
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3071
  1. Супервулкан в США может проснуться гораздо раньше, чем предполагалось, – ученые 3750 / 4266
  2. Китайская неуправляемая космическая станция падает на Землю 3082 / 3511
  3. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 2408 / 3580
  4. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 2229 / 18502
  5. Под Радой Парасюк напал на Гелетея 2115 / 2637
  6. Националисты заявили, что взяли под свой контроль вертолетную площадку Януковича 2025 / 2234
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1727 / 70052
  8. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1678 / 96694
  9. В Киеве столкнулись маршрутка и пять автомобилей 1416 / 1579
  10. Расмуссен: Запад должен предоставить Украине оружие и разместить на Донбассе миротворцев 1320 / 1465
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 19 / 96694
  2. Под Радой Парасюк напал на Гелетея 14 / 2637
  3. Простая арифметика. Как научить детей учиться 11 / 5752
  4. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 11 / 18502
  5. Украину избрали в Совет ООН по правам человека 7 / 1160
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 6 / 1892
  7. Украина испытывает новые артиллерийские катера 6 / 439
  8. Расмуссен: Запад должен предоставить Украине оружие и разместить на Донбассе миротворцев 5 / 1465
  9. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 5 / 4083
  10. Украинское оружие: 5 главных экспонатов выставки "Зброя та безпека- 2017" 4 / 4692
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.