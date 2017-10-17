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Главная » Мир » Видео Второй за неделю истребитель разбился в Испании

Видео Второй за неделю истребитель разбился в Испании

<span class="label red">Видео</span> Второй за неделю истребитель разбился в Испании
Фото: скриншот

Трагедия произошла во время взлета. Пилот погиб

17.10.17 28
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Истребитель F-18 Военно-воздушных сил Испании разбился на военной базе Торрехон-де-Ардос, расположенной недалеко от Мадрида.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на El Pais.

Трагедия произошла во время взлета. Пилот истребителя погиб.

По данным источников, катастрофа произошла из-за того, что самолет столкнулся с неким препятствием в конце взлетной полосы.

Напомним, 12 октября разбился истребитель ВВС Испании типа Eurofighter Typhoon. Он потерпел крушение в районе города Альбасете в 300 км от Мадрида, когда возвращался с воздушного парада в честь Национального дня Испании.

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