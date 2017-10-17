Истребитель F-18 Военно-воздушных сил Испании разбился на военной базе Торрехон-де-Ардос, расположенной недалеко от Мадрида.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на El Pais.
Трагедия произошла во время взлета. Пилот истребителя погиб.
По данным источников, катастрофа произошла из-за того, что самолет столкнулся с неким препятствием в конце взлетной полосы.
Напомним, 12 октября разбился истребитель ВВС Испании типа Eurofighter Typhoon. Он потерпел крушение в районе города Альбасете в 300 км от Мадрида, когда возвращался с воздушного парада в честь Национального дня Испании.