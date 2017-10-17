Как выглядят 12 главных вопросов к очередному съезду компартии Китая

Завтра, 18 октября, открывается 19 съезд Коммунистической партии Китая.

На нем, как пишет Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин наметит план развития страны в течение следующих пяти лет.

Среди основных вопросов, которые прояснит съезд, как считает издание, будут следующие:

- Вернет ли Си должность председателя Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК)? На данный момент лидер КНР занимает должность генерального секретаря КПК и ее председателя. Возвращение должности председателя ЦК КПК, которую занимали Мао Цзэдун и оба его преемника - Хуа Гофэн и Ху Яобан, поставят Си в один ряд с Мао и позволят ему положить конец тридцати годам коллективного правления, наделив его исключительными полномочиями.

- Что ждет главу Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ван Цишаня? Некоторые говорят, что руководство партии может попросить 69-летнего Вана продолжить работу после достижения неофициального пенсионного возраста, либо оставшись на текущей должности, либо заняв новую позицию, связанную с экономической отраслью.

- Кто войдет в новый состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в руках которого сосредоточена власть в КНР? На данный момент в комитет входят семь политиков, большинство из которых, как ожидается, уйдут в отставку. В числе потенциальных кандидатов на попадание в комитет - заместитель Ван Цишаня в комиссии по проверке дисциплины Ли Шулэй, лидер парткома Чунцина Чэнь Миньэр, близкий к Си Цзиньпину, и глава парткома провинции Гуандун Ху Чуньхуа.

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Если Си станет председателем ЦК партии, Постоянный комитет Политбюро ЦК утратит свою значимость, так как власть будет сосредоточена в руках китайского лидера, а не комитета.

- Принятие решения о новых назначениях, в частности на должность министра иностранных дел и главы китайского ЦБ, однако формальное утверждение ряда назначений и объявление о них может быть сделано только в марте на ежегодной сессии парламента КНР.

- Изменение конституции партии: в пересмотренную версию документа могут быть включены упоминания о Си и его теориях, что станет еще одним признаком усиления его власти.

- Усовершенствование антикоррупционных механизмов и систем безопасности: руководство партии может учредить Национальный комитет по надзору, который возьмет на себя обязанности нескольких партийных и правительственных органов, борющихся с коррупцией.

- Комитет национальной безопасности Китая, который уже возглавляет Си, может также получить новые полномочия, став выше по статусу, чем Центральный военный совет, управляющий вооруженными силами КНР. Это даст Комитету национальной безопасности больше полномочий для борьбы с внутренними и зарубежными угрозами. Какую именно роль после этого будет играть комитет пока не ясно, как и то, будет ли он полностью контролировать военных и силы внутренней безопасности страны.

- Назначит ли Си преемника. То, что Си возглавит страну, подтвердилось на съезде в 2007 году, когда он впервые стал членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. В 2008 году Си стал заместителем председателя КНР. Потенциальный преемник Си должен стать членом Постоянного комитета Политбюро во время нынешнего съезда и быть достаточно молодым, чтобы пробыть в нем как минимум три пятилетних срока. Отсутствие явного преемника усилит слухи о том, что Си может остаться у власти после 2022 года, когда состоится следующий съезд и когда Си, согласно устоявшемуся порядку и возрастным ограничениям, должен будет уйти в отставку после двух сроков на посту.

- Подтвердит ли Си данные в 2013 году обещания о реформах, призванных предоставить рынку возможность играть “решающую” роль в экономике, о чем лидер КНР в последнее время перестал говорить. Сигналы о новых инициативах будут важны, особенно в том, что касается госпредприятий, бюджетной системы, имущественного налога и земельных прав. Также важно, планируются ли новые меры для борьбы с избытком мощностей в промышленности и проблемой долговых обязательств.

- Любые намеки на приоритеты в политике в ближайшие пять лет, как монетарной, так и бюджетной, хотя аналитики не ждут, что съезд объявит о серьезных изменениях. Экономическая и политическая программа на 2018 год будет согласована на ежегодной экономической конференции позже в 2017 году.

- Новые фразы, касающиеся экономики и реформ, после того как Си использовал термин “новая норма” для описания более умеренных темпов экономического роста и выражение “структурная реформа стороны предложения”.

- Как борьба с загрязнением окружающей среды влияет на китайский бизнес и руководство страны, которое готовится к активной зимней кампании, направленной на достижение важных с политической точки зрения целевых уровней снижения загрязнений воздуха. Борьба с загрязнением окружающей среды стала одним из ключевых критериев, по которым будут оценивать работу чиновников.