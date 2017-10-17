Террористы ИГИЛ планировали теракт на концерте Филиппа Киркорова

Правоохранители обнаружили в двух тайниках три готовых к применению бомбы

Задержанные ФСБ и МВД России подозреваемые в причастности к деятельности "Исламского государства" готовили взрыв на концерте Филиппа Киркорова.

Об этом со ссылкой на два неназванных источника пишет РБК.

Концерт артиста состоялся 6 июля в Махачкале. Для подрыва, как утверждается, были заготовлены три самодельных взрывных устройства. Запланированный теракт не удалось реализовать. Причину отказа террористов от своих планов собеседник издания не уточнил.

Кроме того, 6 июля они готовили еще один теракт. По словам источника, главарь "спящей ячейки" Габибула Халдузов предложил двум другим боевикам совершить нападение в городском парке имени 50-летия Октября на сотрудников ​патрульно-постовой службы полиции МВД.

Террористы хотели отобрать у них огнестрельное оружие и скрыться.

От этого нападения они, как утверждают источники РБК, также отказались.

О задержании четырех членов "спящей ячейки" Национальный антитеррористический комитет РФ отчитался 14 октября. Задержания проходили в Махачкале и Москве, в двух тайниках нашли три готовых к применению бомбы.

