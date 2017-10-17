Боевиков ИГИЛ полностью выбили из сирийской Ракки

Сирийские демократические силы (вооруженная группировка, действующая при поддержке США) отбила у террористов ИГИЛ Ракку — город, который долгое время считался столицей "Исламского государства".

Так, мировые СМИ со ссылкой на Reuters сообщают, что сирийские повстанцы 17 октября заняли стадион в Ракке, где оставался последний очаг сопротивления террористов. Наступление на Ракку продолжалось около четырех месяцев.

"Исламское государство" захватило Ракку в январе 2014 года в ходе наступления, в результате которого террористы взяли под свой контроль значительную часть Сирии и Ирака.

В 2016–2017 годах ИГИЛ потеряло почти все эти территории в результате операций сирийской правительственной армии, действующей при поддержке России, а также сирийской оппозиции и армии Ирака, которые воюют при поддержке международной коалиции во главе с США.

В июле 2017 года боевиков ИГИЛ выбили из Мосула — крупнейшего города, который террористы контролировали в Ираке.

Ранее сообщалось о том, что иракские войска завершили освобождение города Хавиджа, который был одним из последних населенных пунктов, подконтрольных ИГИЛ на территории страны.