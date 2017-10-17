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Главная » Мир » Мало русским армии. Зачем Россия легализует наёмников
Мало русским армии. Зачем Россия легализует наёмников
Фото: Getty Images

Мало русским армии. Зачем Россия легализует наёмников

Корреспондент Foreign Policy Рис Дублин рассказывает, зачем Путин собирается легализовать наёмников во внешних операциях

17.10.17 373
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Указ, опубликованный на прошлой неделе в России, разрешает гражданам этой страны быть наёмниками в "антитеррористических и миротворческих операциях".

"Изменения требуют времени, — говорит Алексей Хлебников, аналитик Российского совета по международным делам. — На данный момент участвовать в военных российских операциях за границей могут только призывники по контракту. Поправка в закон даёт возможность россиянам воевать в иностранных структурах".

Решение этого вопроса продиктовано историями вроде той, что произошла со "Славянским корпусом". В 2013 году эта частная военная организация с типичным для России названием была зарегистрирована в Гонконге. Тогда её представители опубликовали ряд объявлений о найме боевиков для защиты энергетических объектов в Сирии, предлагая зарплату $5 тыс. В основном откликнулись бывшие омоновцы, спецназовцы и т. п. После значительных потерь и невыплаченных зарплат корпус покинул Сирию. По возвращении в Россию многие наёмники были арестованы.

Этот указ поможет российскому правительству уберечь себя от объяснений беспредела российской армии в операциях за границей

Исходя из слов Хлебникова, становится понятно, что цель указа — возможность проведения наёмниками и российской регулярной армией совместных операций.

Этот указ также поможет российскому правительству уберечь себя от объяснений беспредела российской армии в операциях за границей, а также легализует формулировку "воюем не мы, а наёмники".

"Это решает проблему критики военных операций со стороны общества. Если ты не призывник регулярной армии и тебя убили за границей, то никто не будет говорить, мол, это правительство виновато, что отправляет наших ребят погибать. Это даёт им широкое поле для экспедиционных операций, не имеющих одобрения со стороны граждан. Также объединение наёмников с регулярной армией значительно увеличивает число новобранцев", — говорит Джеффрей Манкофф, председатель Центра по изучению стратегии и международных отношений.

Во время холодной войны СССР часто использовал в иностранных конфликтах нерегулярные войска. 10 лет советско-афганской войны наёмники принимали участие в самых горячих конфликтах. Правительство Союза верило, что солдаты азиатских советских республик, говорящие на тех же языках, что и в Афганистане, могли помочь замаскировать многие операции. При этом боевики имели гражданство СССР.

Например, члены так называемого Исламского батальона, которые являлись этническими узбеками, таджиками и туркменами, были частью советской спецоперации по штурму дворца Тадж-Бек в Кабуле в 1979 году, во время которой был убит президент Хафизулла Амин. Убийство Амина положило начало наращиванию присутствия СССР в Афганистане.

По материалам: Foreign Policy
Перевод Даниила Непочатова

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