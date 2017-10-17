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Главная » Мир » Серия терактов в Афганистане: погибли 69 человек

Серия терактов в Афганистане: погибли 69 человек

Серия терактов в Афганистане: погибли 69 человек
Фото: Gё

Около 200 человек получили ранения

17.10.17 22
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Во вторник, 17 октября, в результате серии атак террористической группировки "Талибан" по всему Афганистану погибли по меньшей мере 69 человек. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Самой масштабной стала атака на полицейской учебный центр при штаб-квартире полиции в Гардезе, главном городе провинции Пактия. Два террориста-смертника подорвали себя в центре, жертвами нападения стали более 40 человек, еще более 160 получили ранения.

По данным Министерства внутренних дел Афганистана, среди погибших по меньшей мере 21 правоохранитель, также пострадали около 48 полицейских.

Боевики также напали на районный центр в соседней провинции Газни, подорвав машины у канцелярии провинциального губернатора.

В результате этой атаки не менее 15 бойцов сил безопасности были убиты и 12 ранены. Кроме того, погибли также 13 гражданских и 7 получили ранения.

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