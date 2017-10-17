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Главная » Мир » Конституционный суд Молдовы: Если Додон не будет выполнять свои обязанности, его можно заменить

Конституционный суд Молдовы: Если Додон не будет выполнять свои обязанности, его можно заменить

Конституционный суд Молдовы: Если Додон не будет выполнять свои обязанности, его можно заменить
Игорь Додон / Фото: РИА Новости

Президент два раза отказался утверждать предложенного Кабмином кандидата на пост министра обороны

17.10.17 340
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Отказ президента Молдовы Игоря Додона утвердить повторно выдвинутого премьером кандидата на пост министра — это нарушение Конституции, и для исполнения этой функции может быть назначен временно исполняющий обязанности главы государства. 

Такое решение принял Конституционный суд Молдовы, об этом сообщает Newsmaker.md

Заменить президента, согласно решению, могут спикер Андриан Канду или премьер-министр Павел Филип. 

Согласно решению суд, за перестановки в правительстве отвечает правительство, и решения самостоятельно принимает Кабмин. Утверждение же президентом кандидата на пост министра — лишь "формальность", и у главы государства нет права накладывать вето на кандидатов. При этом отказ президента повторно  утвердить выдвинутого премьером кандидата на пост министра — это грубое нарушение Конституции и может стать причиной отставки. 

"То, что президента избрал народ, не означает, что его нужно превращать в агрессора по отношению к парламенту", — говорится в решение суда.

Судьи пришли к выводу, что, согласно Конституции, президент должен быть "арбитром, нейтральной силой, не связанной ни с какими партиями". По мнению молдавского КС, это подтверждает и оценка Венецианской комиссии, которая ранее высказалась против расширения полномочий президента Молдовы.

По мнению судей, президент Игорь Додон "нарушил Конституцию и клятву президента", а своими публичными заявлениями оказывал давление на суд.

КС принял постановление после обращения премьер-министра Павла Филипа, когда президент Игорь Додон дважды отказался назначить на пост министра обороны зампреда Национальной европейской партии Молдовы Еуджена Стурзу. В обращении Филип попросил интерпретировать положения 6 части 98 статьи Конституции, согласно которой "в случае необходимости кадровых перестановок или вакансии должностей в правительстве президент по предложению премьер-министра освобождает от должности и назначает отдельных членов правительства".

Филип просил ответить на вопрос , что делать премьер-министру и парламенту, если президент повторно отказывается назначить одного из министров.

Демпартия выдвинула Стурзу примерно месяц назад. В ответ Додон заявил, что не одобрит кандидатуру Стурзы ни сейчас, ни если правительство предложит ее повторно и предложил своего кандидата — бывшего министра обороны Виктора Гайчука.

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