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Главная » Мир » В Египте археологи раскопали храм фараона Рамзеса II

В Египте археологи раскопали храм фараона Рамзеса II

В Египте археологи раскопали храм фараона Рамзеса II
Фото: Czech Institute of Egyptology

Сооружение было простроено более трех тысяч лет назад

18.10.17 418
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Археологи в Египте в Абусире (некрополь эпохи Древнего царства) обнаружили руины храма фараона Рамзеса II. Он жил в эпоху Нового царства и был одним из самых значительных правителей древнего Египта. О находке сообщили археологи из чешско-египетской миссии, передает N+1.

Царский некрополь в Абусире располагался недалеко от древней столицы Египта, Мемфиса, который находился южнее современного Каира. Этот город был основан в начале III тысячелетия до нашей эры и во время правления нескольких династий Древнего царства (около 2700 - около 2200 годы до нашей эры) был столицей. Он пришел в упадок после строительства на юге Египта Фив — столицы фараонов Нового царства, которая была построена около 1550 года до нашей эры. Но фараон Рамзес II (1303-1213 годы до нашей эры) после войны с хеттами перенес свою резиденцию на север, в дельту Нила. Он основал новую столицу — Пер-Рамзес недалеко от Мемфиса. После этого в Мемфисе начали возводить новые храмы и монументы, многие из которых были традиционно были посвящены фараону.

Царский некрополь в Абусире был основан примерно в одно время с Мемфисом. Здесь сохранилось 14 ступенчатых пирамид фараонов V династии. Они меньше по размерам, чем пирамиды в Гизе, построенные по приказу фараонов IV династии. По-видимому, правители V династии не могли превзойти пирамиды в Гизе, и предпочли перенести в некрополь в другое место. После переноса столицы в Фивы, царский некрополь тоже «переехал». Впрочем, позднее, в середине I тысячелетия до нашей эры, в Абусире хоронили фараонов XXVI-XXVII династий.

Археологи из Чешского института египтологии в содружестве с египетскими исследователями проводят раскопки в Абусире с 1976 года. Их последней находкой стал храмовый комплекс, посвященный Рамзесу II. По словам заместителя директора чешско-египетской миссии, Мохамеда Мегахеда (Mohamed Megahed), размеры храма — 52×32 метра. За ним находился большой внешний двор, окруженный стенами, которые были сложены из сырцового кирпича. В дальнем конце двора располагалось построенное из камня святилище, к которому вела лестница или плоский подъем. Слева и справа от храмового комплекса были построены два длинных здания, по-видимому, хранилища.

По словам директора миссии, профессора Мирослава Барта остатки святилища были покрыты плитами из песчаника и обломками камней, на которых сохранились фрагменты разноцветных рельефов. Они не только помогли археологам восстановить схему святилища, но и датировать весь храмовый комплекс. Кроме того, исследователи нашли рельеф с выгравированным на нем картушем Рамзеса II, и другой, связанный с культами солярных божеств — Ра и Амона, и богини Нехбет, покровительницы Египта.

Рамзес II был одним из самых значительных египетских правителей. Он провел несколько успешных военных кампаний и вернул египтянам контроль над большой частью Сирии и Финикии. Рамзес развернул грандиозные стройки по всему Египту. Помимо новой столицы Пер-Рамзес в дельте Нила, на юге страны, в Абу-Симбеле были построены храмы в честь фараона и его жены, царицы Нефертари, а в Фивах — поминальный храмовый комплекс Рамессеум. В честь Рамзеса были созданы многочисленные монументы, в том числе колоссальные статуи в Мемфисе и в Нубии.

Барельеф с картушем Рамзеса II / Фото: Czech Institute of Egyptology

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