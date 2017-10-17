В России хотят запретить пять американских СМИ

Они, мол, занимаются пропагандой, а не журналистикой

Комиссия Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) по защите госсуверенитета предложила Минкомсвязи ввести ограничения в отношении действующих на территории России пяти американских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде.

"В списке пять американских СМИ, чья деятельность на территории России может считаться пропагандистской, а не журналистской", — сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что в списке есть Голос Америки, Радио Свобода и CNN.

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Окончательное решение, по словам собеседника агентства, будет принято на заседании комиссии 23 октября. Затем предложение будет направлено в Минкомсвязь.