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Главная » Мир » Территория "Исламского государства" за три года сократилась на 87%
Территория "Исламского государства" за три года сократилась на 87%
Боевики ИГИЛ / Фото: huffingtonpost.com

Территория "Исламского государства" за три года сократилась на 87%

Из под власти террористов освободили 6,5 млн человек

17.10.17 79
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С 2014 года от террористов "Исламского государства" силами международной коалиции удалось освободить 87% ранее контролируемой ими территории в Ираке и Сирии. Об этом заявил представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции Райан Диллон, передает Deutsche Welle.

"Наши союзники освободили от боевиков "ИГ" 87% территории, которую они ранее занимали, освободив 6,5 млн человек. "ИГ" терпит поражение по всем направлениям. Мы разрушили их сети и уничтожили лидеров всех уровней", - сказал Диллон.

В пресс-службе международной коалиции также отмечают, что с начала операций против "ИГ" территориальные потери исламистов составили в абсолютных цифрах около 94 тыс. кв. км.

Сирийские демократические силы (вооруженная группировка, действующая при поддержке США) отбили у террористов ИГИЛ Ракку — город, который долгое время считался столицей "Исламского государства".

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