В Турции подорвали автобус с полицейскими

Ранены 17 правоохранителей и один мирный житель

На юго-востоке Турции в центре города Мерсин прогремел взрыв возле автобуса с полицейскими. Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на CNN Turk.

Инцидент произошел в 17:20 по местному времени. В результате взрыва ранения получили по меньшей мере 17 правоохранителей и один мирный житель.

Турецкая прокуратура уже заявила об открытии дела по подозрению в теракте.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Турецкие СМИ отмечают, что Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористической группой, в прошлом неоднократно совершала нападения на полицейских. Подобные теракты также организовывали террористы "Исламского государства".

Напомним, правительство Турции продлило еще на три месяца чрезвычайное положение, которое было введено после попытки военного переворота в июле прошлого года.