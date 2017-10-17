Под Радой произошли новые стычки между полицией и протестующими

Возле здания Верховной Рады Украины произошли новые стычки между правоохранителями и протестующими. Об этом сообщает 112 Украина.

"К забору, который контролировали митингующие, подошли с десяток полицейских, которые заявили, что с этого момента они будут проверять всех, кто будет заходить на территорию городка и выходить из него. Через три минуты к забору со стороны ВР подошли около ста спецназовцев - они пытались то ли пройти через забор, то ли оттеснить митингующих, поэтому начались схватки", – сообщил корреспондент телеканала.

Сообщается, что на данный момент повалили забор, который стоял возле здания Верховной Рады в течение дня. Отмечается, что во время противостояния со спецназовцев срывали каски.

Корреспондент отмечает, что на месте стычек присутствовал депутат Егор Соболев, который ходил между спецназовцами и митингующими и просил людей успокоиться.

Напомним, 17 октября в центре Киева проходит акция протеста сторонников бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.